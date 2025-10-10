Aurora l' ex compagno di cella dell' imputato | Mi disse di averla spinta dal balcone
A quasi un anno dalla tragica morte della 13enne Aurora Tila, si avvia alle battute finali il processo che vede imputato per omicidio volontario l’ex fidanzatino 15enne, in carcere da allora.La ragazzina morì scaraventata dal settimo piano del palazzo in via Quattro Novembre dove viveva con la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Omicidio Aurora, sarà sentito ex compagno di cella dell'imputato - Spunta un nuovo testimone nell'ambito del processo al Tribunale per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzino di 15 anni accusato dell'omicidio della 13enne di Piacenza, Aurora Tila. Segnala ansa.it