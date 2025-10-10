Aurora l' ex compagno di cella dell' imputato | Mi disse di averla spinta dal balcone mentre gridava ti amo

Svolta nel processo in corso al Tribunale per i Minorenni di Bologna per la morte di Aurora Tila, la ragazza di 13 anni precipitata dal balcone della sua casa di Piacenza il 25 ottobre 2024.Nell'udienza del 10 ottobre 2025, l'ex compagno di cella del 16enne imputato ha dichiarato che il giovane.

