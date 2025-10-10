Aumento pensioni 2026 | cosa succederà? Tabelle ed esempi

Nel 2026 gli assegni pensionistici torneranno a crescere, seppur in misura contenuta. Come ogni anno, anche questa volta scatterà la consueta rivalutazione legata al costo della vita, ossia quel meccanismo che serve ad adeguare le pensioni all’inflazione per evitare una perdita di potere d’acquisto. Secondo le stime più recenti, l’incremento previsto sarà dell’ 1,7%. Non si tratta di una percentuale enorme, ma rappresenta comunque un piccolo passo avanti per milioni di pensionati. Tuttavia, come accade ormai da diversi anni, l’aumento non sarà uguale per tutti: a beneficiare maggiormente saranno i trattamenti più bassi, mentre le pensioni più alte vedranno una rivalutazione parziale. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it