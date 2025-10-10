Aumenti stipendiali per i docenti | da 105 euro a 152 lordi sulla base dell’anzianità di servizio Ecco l’ipotesi sul tavolo delle trattative

È in fase di confronto tra ARAN e sindacati una nuova ipotesi di incremento retributivo per il personale docente, che prevede aumenti mensili della retribuzione tabellare a partire da gennaio 2024. L’aumento, da corrispondere per 13 mensilità, è differenziato in base all’anzianità di servizio e al grado di istruzione in cui si presta servizio. Ieri l'ARAN ha fornito alcuni dati, in un comunicato pubblicato dalla nostra redazione. Altri dettagli sono stati forniti dai sindacati, che hanno indicato con maggiore esattezza gli aumenti riguardanti anche le indennità accessorie. L'articolo Aumenti stipendiali per i docenti: da 105 euro a 152 lordi sulla base dell’anzianità di servizio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it