Aumentano i controlli della polizia | rintracciati cinque stranieri irregolari

Pordenonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha rintracciato cinque cittadini stranieri irregolare al termine di un'attività di contrasto all’immigrazione sul territorio locale. Gli agenti sono impegnati in questi giorni in un’ampia operazione nazionale chiamata “Oscar 16” che punta a una maggiore tutela della sicurezza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

