Aumentano i controlli della polizia | rintracciati cinque stranieri irregolari
La Polizia di Stato ha rintracciato cinque cittadini stranieri irregolare al termine di un'attività di contrasto all’immigrazione sul territorio locale. Gli agenti sono impegnati in questi giorni in un’ampia operazione nazionale chiamata “Oscar 16” che punta a una maggiore tutela della sicurezza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: aumentano - controlli
West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli
Milano, no a concerti abusivi e rave party: aumentano i controlli in città
Aumentano i controlli anche ai Murazzi: installata una nuova telecamera di videosorveglianza
Rapine e furti, aumentano i controlli. L'appello del prefetto: "Denunciate" | VIDEO https://ift.tt/TfsO2VW https://ift.tt/9nD7H5v - X Vai su X
Superbonus, aumento rendite catastali e controlli fiscali: l’Agenzia delle Entrate avvia una nuova fase di accertamenti sugli immobili ristrutturati. - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, aumentano i controlli e la movida va «sotto scorta». Capoccia: «Il centro è più sicuro» - I gestori invece lamentano un calo di affari legati all’allarmismo. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Rifiuti abbandonati, la buona notizia. Aumentano i controlli, ma calano le multe - 200 sanzione elevate dagli ispettori ambientali di Alia Plures Firenze, 14 agosto 2025 - Come scrive lanazione.it