Lorenzo Musetti è stato eliminato negli ottavi di finale dello Shanghai Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, suo più immediato inseguitore nella corsa per un posto alle ATP Finals. Musetti, infatti, attualmente è ottavo, ultimo piazzamento utile per l’accesso al torneo di fine anno, a quota 3435, mentre il nordamericano è decimo a 2905: vincendo quest’oggi nei quarti di finale contro il transalpino Arthur Rinderknech, il canadese salirebbe a 3105, portandosi a -330 dall’azzurro. Tra i due c’è il britannico Jack Draper, il quale però ha già posto fine alla propria stagione per infortunio: il canadese deve recuperare, attualmente, 530 punti all’azzurro, ed il due si protrarrà fino a fine mese, dato che i due giocatori sono iscritti a tutti i tornei delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Auger-Aliassime può sorpassare Musetti a Shanghai, De Minaur può incrementare: sarà volata per le ATP Finals