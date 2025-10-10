Auger-Aliassime ko a Shanghai e Musetti ringrazia | ora le Finals dipendono di nuovo da lui | La nuova classifica Race
L’eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai aveva complicato il cammino verso le Atp Finals di Lorenzo Musetti, che a distanza di due giorni però respira e “ringrazia” Arthur Rinderknech. Il francese ha infatti sconfitto Felix Auger-Aliassime, principale rivale di Musetti nella corsa verso le Finals a Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. 6-3, 6-4 il finale in favore del tennista transalpino, che vola così in semifinale facendo un favore a Musetti. Dopo questa partita – e con l’eliminazione di Felix Auger-Aliassime – Musetti rimane ottavo nella classifica Race che decreterà gli otto che andranno a Torino, a +530 punti proprio dal canadese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
