Auger-Aliassime fallisce l’occasione! Si arrende a Rinderknech a Shanghai e resta distante da Musetti nella Race verso Torino

Felix Auger-Aliassime spreca una grande occasione e si ferma ai quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Il tennista canadese, accreditato della dodicesima testa di serie, si è reso protagonista di una brutta partita perdendo in due set con Arthur Rinderknech per 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza e vedendo sfumare l’accesso alle semifinali del torneo. Auger-Aliassime era reduce da tre vittorie molto convincenti a Shanghai sul cileno Alejandro Tabilo,sul neerlandese Jesper De Jong e soprattutto su Lorenzo Musetti agli ottavi in un vero e proprio scontro diretto in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bronzetti/Cobolli-Andreescu/Auger Aliassime, Italia-Canada 1-1 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: tennisti in campo per il match finale!
A che ora Sinner-Auger Aliassime, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Oggi Sinner-Auger Aliassime sul "campo degli italiani": a che ora si giocano i quarti di Cincinnati
Arthur Rinderknech batte Auger-Aliassime e vola verso la sua prima semifinale in un Masters 1000! Seconda metà di stagione clamorosa per il francese: sarà minimo numero 37 del ranking ATP ed è 7-3 contro i tennisti in top20 da giugno a oggi! - X Vai su X
Sinner-Auger-Aliassime 6-1 3-6 6-3 6-4: Jannik in finale agli US Open, affronterà Carlos Alcaraz - Sinner affronterà in finale Carlos Alcaraz che ha battuto Djokovic per 3 set a 0. fanpage.it scrive
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 6-4: Jannik vola in finale agli Us Open, sfiderà Carlos Alcaraz - Jannik Sinner è in finale a New York e se la vedrà ancora con Carlos Alcaraz. Scrive ilgazzettino.it