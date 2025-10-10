Auger-Aliassime fallisce l’occasione! Si arrende a Rinderknech a Shanghai e resta distante da Musetti nella Race verso Torino

Felix Auger-Aliassime spreca una grande occasione e si ferma ai quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Il tennista canadese, accreditato della dodicesima testa di serie, si è reso protagonista di una brutta partita perdendo in due set con Arthur Rinderknech per 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza e vedendo sfumare l’accesso alle semifinali del torneo. Auger-Aliassime era reduce da tre vittorie molto convincenti a Shanghai sul cileno Alejandro Tabilo,sul neerlandese Jesper De Jong e soprattutto su Lorenzo Musetti agli ottavi in un vero e proprio scontro diretto in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

