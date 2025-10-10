Attrice produttrice e filantropa | aveva 72 anni

È morta a 72 anni Susan Kendall Newman, figlia maggiore del leggendario attore Paul Newman. Attrice, produttrice e donna impegnata nel sociale, è scomparsa il 2 agosto a causa di complicazioni legate a patologie croniche. La notizia, però, è stata resa pubblica soltanto il 7 ottobre, attraverso un necrologio apparso sul New York Times. La vita dopo la morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà X Leggi anche › Addio a Ike Turner Jr.: il figlio di Tina Turner è morto a 67 anni › Addio Re Giorgio. È morto Giorgio Armani Susan Kendall Newman, una carriera tra cinema, teatro e impegno civile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Attrice, produttrice e filantropa: aveva 72 anni

A 68 anni, l'elegantissima attrice e produttrice di vini dimostra che si può essere indimenticabili anche abbracciando il cambiamento

Addio a Claudia Cardinale. L’attrice di 8 1/2 e Il Gattopardo, icona del cinema mondiale, aveva 87 anni - Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è stata un’icona del cinema mondiale. Si legge su ilfattoquotidiano.it

È morta Claudia Cardinale, l’iconica attrice del cinema italiano aveva 87 anni - Attrice iconica e musa di cineasti come Federico Fellini e Luchino Visconti, è stata una delle più grandi dive del cinema italiano. Si legge su fanpage.it