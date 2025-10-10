Attesi a Udine agenti del Mossad in occasione di Italia-Israele
Livello di sicurezza massimo per la sfida tra Italia-Israele in programma martedì 14 ottobre, classificata «ad altissimo rischio » nell’ordinanza firmata dal prefetto di Udine Domenico Lione. L’evento, si legge nel provvedimento, «potrebbe essere occasione per l’infiltrazione di frange violente », motivo per cui nella giornata, dalle 8 alle 24, sarà vietata la vendita di bevande in vetro, ceramica o lattina. Gli esercizi pubblici dovranno inoltre rimuovere dehors e arredi esterni per impedire che vengano usati come armi improprie. Il 10 ottobre si riunisce il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, mentre in città è prevista una manifestazione di protesta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
