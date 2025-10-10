Atterraggio di emergenza per il volo Ryanair aperta un’indagine

Pisa, 10 ottobre 2025 – Aperta un’ indagine sul volo Ryanair partito da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick costretto a un atterraggio d'emergenza a Manchester dopo essere arrivato a soli 6 minuti dal rimanere senza carburante. La notizia viene riportata dal quotidiano britannico The Guardian precisando che l' Air Accidents Investigation Branch (AAIB), l'agenzia governativa del Regno Unito responsabile delle indagini sugli incidenti aerei civili, proprio giovedì scorso ha confermato l’avvio delle indagini dopo essere stata informata dalla stessa Ryanair. Cos’è accaduto. L’emergenza si è verificata il 3 ottobre, giorno in cui sul Regno Unito imperversava la tempesta Amy, con raffiche di vento fino a 160 chilometri orari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atterraggio di emergenza per il volo Ryanair, aperta un’indagine

