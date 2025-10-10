Attenzione controllate sul retro dei libri di scuola il link al sito web e assicuratevi che i vostri figli non provino a visitarlo | manda a un sito porno | l’allarme dei genitori

Un link di un libro per bimbi rimanda a un sito porno. L’allarme a scuola è arrivato dal Regno Unito dove alcuni genitori hanno scoperto che l’indirizzo web stampato su una collana di libri in dotazione ai propri figli rinviava direttamente a pagine web pornografiche. “ Attenzione, controllate sul retro dei libri il link al sito web e assicuratevi che i vostri bambini non provino a visitarlo”, è stato l’appello inviato da un gruppo di scuole britanniche. Protagonista, ovviamente senza volere, della vicenda è la serie Spy Dog di Andrew Cope, le cui copie sono state immediatamente ritirate dalle scuole britanniche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

