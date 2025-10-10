Attende un referto per 8 mesi il tumore diventa incurabile | morta a 56 anni Maria Cristina Gallo

È morta Maria Cristina Gallo, l'insegnante 56enne di Mazara del Vallo che denunciò i ritardi nell'esame dei referti istologici dell'anatomia patologica di Trapani.L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 dopo che la donna subì un'isterectomia. L'esito arrivò nell'agosto 2024 quando. 🔗 Leggi su Today.it

Cristina muore dopo aver atteso 8 mesi per gli esami: la sua storia indigna l’Italia, polemiche feroci - Aveva atteso per otto mesi il risultato di quegli esami istologici fondamentali, quelli che avrebbero dovuto definire con chiarezza il quadro clinico e ... Segnala thesocialpost.it

È morta di cancro Cristina Gallo. Denunciò i ritardi degli esami istologici, ricevuti dopo 8 mesi - La sua denuncia portò all'apertura di una inchiesta della Procura di Trapani, in cui ... Da huffingtonpost.it