Attacco terroristico in pieno centro a Riccione ma è una maxi emergenza simulata
Dal 15 al 17 ottobre Riccione si trasforma in un grande centro di formazione e simulazione dedicato al soccorso nelle maxi emergenze. Medici, infermieri, tecnici e volontari da tutta Italia si daranno appuntamento al Palazzo del Turismo per il 2° Congresso nazionale Sismax, promosso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: terroristico - pieno
Mentre a Sharm el-Sheikh ha preso il via il terzo round di colloqui per attuare il piano proposto da Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, il gruppo terroristico palestinese Hamas fa sapere in una nota di aver “agito in modo positivo e responsab - facebook.com Vai su Facebook
Riccione, attacco terroristico in pieno centro a Riccione: ma è solo una simulazione - Dal 15 al 17 ottobre Riccione si trasforma in un grande centro di formazione e simulazione dedicato al soccorso nelle maxiemergenze. Lo riporta chiamamicitta.it
Attacco terroristico sventato alla centrale idroelettrica di Cardano - Si è trattato di una esercitazione del 7º Reggimento carabinieri Trentino Alto Adige di Laives. Da rainews.it