Attacco terroristico in pieno centro a Riccione ma è una maxi emergenza simulata

Dal 15 al 17 ottobre Riccione si trasforma in un grande centro di formazione e simulazione dedicato al soccorso nelle maxi emergenze. Medici, infermieri, tecnici e volontari da tutta Italia si daranno appuntamento al Palazzo del Turismo per il 2° Congresso nazionale Sismax, promosso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Attacco terroristico sventato alla centrale idroelettrica di Cardano - Si è trattato di una esercitazione del 7º Reggimento carabinieri Trentino Alto Adige di Laives. Da rainews.it

