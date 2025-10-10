Attacco russo alle infrastrutture energetiche in Ucraina | a Kiev popolazione al buio e al freddo

Kiev è rimasta al buio e al freddo dopo un importante attacco russo alle infrastrutture energetiche del Paese. Prese di mira le centrali termoelettriche e idroelettriche ucraine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un attacco notturno con un drone russo ha ferito cinque persone e danneggiato le infrastrutture portuali ed energetiche nella regione meridionale ucraina di Odessa: è dichiararlo è il governatore. L'attacco ha interrotto l'erogazione di energia elett

Un attacco notturno con un drone russo ha ferito cinque persone e danneggiato le infrastrutture portuali ed energetiche nella regione meridionale ucraina di Odessa: è dichiararlo è il governatore. L'attacco ha interrotto l'erogazione di energia elettrica a 30 mila

