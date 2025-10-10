Attacco incendiario ad un albero il sindaco | Presenterò denuncia

Una bravata o un atto vandalico. Attacco incendiario giovedì sera ad un albero del giardino di Don Giovanni Verità, a Modigliana. Il rogo è stato tempestivamente spento dai Vigili del fuoco del locale distaccamento. Ferma la condanna del sindaco Jader Dardi, che parla di “un atto stupido che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: incendiario - albero

