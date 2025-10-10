Attacco hacker con truffa al portale sanitario | richiesti soldi e violati dati di centinaia di pazienti

Milano – Un attacco hacker ha colpito una piattaforma privata - chiamata Paziente Consapevole  - che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di e-mail sono state inviate a centinaia di cittadini per chiedere il pagamento di presunti arretrati per prestazioni sanitarie, esami e farmaci. Sull'attacco, presumibilmente dall'est Europa, indaga la polizia Postale coordinata dal pm della procura di Milano Enrico Pavone. Il reato ipotizzato è truffa. Il sito. Al momento il sito appare spostato su "un indirizzo sicuro", ma anche cliccando su quel link appare una pagina in "manutenzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

