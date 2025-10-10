Attacco hacker alla piattaforma per le prescrizioni sanitarie ai pazienti | rubati migliaia di dati sensibili

Un attacco hacker ha colpito i server dell'azienda Murex, gestore del portale 'Paziente Consapevole' usato da medici e cittadini per le prescrizioni sanitarie. I pazienti hanno ricevuto mail con i propri dati sensibili in cui venivano richiesti pagamenti arretrati a nome di una finta azienda di recupero crediti di Monza. 🔗 Leggi su Fanpage.it