Attacco hacker alla piattaforma per le prescrizioni sanitarie ai pazienti | rubati migliaia di dati sensibili

Un attacco hacker ha colpito i server dell'azienda Murex, gestore del portale 'Paziente Consapevole' usato da medici e cittadini per le prescrizioni sanitarie. I pazienti hanno ricevuto mail con i propri dati sensibili in cui venivano richiesti pagamenti arretrati a nome di una finta azienda di recupero crediti di Monza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

attacco hacker piattaforma prescrizioniMilano, maxi cyber attacco su piattaforma sanitaria usata dai medici di base per le prescrizioni ai pazienti: rubati migliaia di dati sensibili - A nome di una sedicente società di Monza (CreditLex srl) viene richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie arretrate. Segnala msn.com

