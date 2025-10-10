Attacco hacker a piattaforma medici
22.00 Un attacco hacker ha colpito una piattaforma privata -chiamata 'Paziente Consapevole'- che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di mail sono state inviate a centinaia di cittadini per chiedere il pagamento di presunti arretrati per prestazioni sanitarie, esami e farmaci. Sull'attacco, presumibilmente dall'est Europa,indaga la polizia Postale. Il reato ipotizzato è truffa. Le mail, secondo quanto ricostruito dagli investigatori,provengono da una inesistente società di recupero crediti di Monza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: hacker - piattaforma
