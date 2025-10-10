Attacco hacker a piattaforma medici

Servizitelevideo.rai.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.00 Un attacco hacker ha colpito una piattaforma privata -chiamata 'Paziente Consapevole'- che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di mail sono state inviate a centinaia di cittadini per chiedere il pagamento di presunti arretrati per prestazioni sanitarie, esami e farmaci. Sull'attacco, presumibilmente dall'est Europa,indaga la polizia Postale. Il reato ipotizzato è truffa. Le mail, secondo quanto ricostruito dagli investigatori,provengono da una inesistente società di recupero crediti di Monza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hacker - piattaforma

Vasto attacco hacker tramite la piattaforma SharePoint. Microsoft: “Sono stati i cinesi”

Baseball Usa, gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti

Milano, attacco hacker alla piattaforma dei medici: "Rubati i dati delle ricette ai pazienti"

attacco hacker piattaforma mediciAttacco hacker a un portale privato dei medici, centinaia di vittime - Chiesti agli utenti presunti arretrati per prestazioni sanitarie (ANSA) ... Scrive ansa.it

attacco hacker piattaforma mediciAttacco hacker alla piattaforma per le prescrizioni sanitarie ai pazienti: rubati migliaia di dati sensibili - Un attacco hacker ha colpito i server dell'azienda Murex, gestore del portale 'Paziente Consapevole' usato da medici e cittadini per le prescrizioni sanitarie ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Hacker Piattaforma Medici