Attacchi contro città e impianti energetici ucraini Kiev al buio

Massiccio bombardamento russo notturno contro le città ucraine. Una prima ondata di droni ha colpito abitazioni nella periferia di Kiev, mentre una raffica di missili balistici ha preso di mira le centrali elettriche nella capitale, a Kaniv e Kremenchuk. A Kiev si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica; in particolare, la riva . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

