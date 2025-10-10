Atp Shanghai 2025 p 3 | Musetti out e deluso

Il n.2 d’Italia si ferma contro Felix Auger-Aliassime, principale rivale nella corsa alle ATP Finals 2025. Lo “sposino” canadese è tornato ai suoi migliori livelli, mentre Medvedev fatica ma riesce ad avanzare. Grande battaglia anche nel circuito WTA: Paolini vs Rybakina, una sfida all’ultimo punto per Ryad. Tutto questo e molto altro nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle ore 8 sul canale YouTube di OA Sport! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessun aggiornamento sul mondo del tennis! #tennis #musetti #tennismania #oasport #atpfinals #atptour #wtatour. 🔗 Leggi su Oasport.it

