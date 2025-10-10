ATP Shanghai 2025 Medvedev raggiunge la semifinale Rinderknech continua il suo sogno

Oasport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno Daniil Medvedev ed Arthur Rinderknech i semifinalisti nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Il russo si è definitivamente ritrovato sul cemento cinese, in quello che è molto probabilmente il miglior torneo in un 2025 veramente amaro di soddisfazioni. Il francese, invece, continua a sognare ad occhi aperti sulla scia dei risultati del cugino Valentin Vacherot, raggiungendo la sua prima semifinale in un 1000 della carriera. Medvedev ha superato nel proprio quarto di finale l’australiano Alex de Minaur per 6-4 6-4 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Decisivi un break per set in favore del russo, che ha annullato le sei palle break concesse al suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp shanghai 2025 medvedev raggiunge la semifinale rinderknech continua il suo sogno

© Oasport.it - ATP Shanghai 2025, Medvedev raggiunge la semifinale. Rinderknech continua il suo sogno

In questa notizia si parla di: shanghai - medvedev

Alexander Zverev, Alex de Minaur e Medvedev al 3° turno di Shanghai. Eliminati Rublev, Mensik e Khachanov

Jannik Sinner e il ritiro a Shanghai, come sta e cosa è successo. Il clima sotto accusa, il precedente Medvedev, gli effetti sul ranking

ATP Shanghai 2025: anche Zverev esce di scena, per Musetti c’è Auger-Aliassime. Ok Medvedev

atp shanghai 2025 medvedevATP Shanghai 2025, Medvedev raggiunge la semifinale. Rinderknech continua il suo sogno - Saranno Daniil Medvedev ed Arthur Rinderknech i semifinalisti nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Scrive oasport.it

atp shanghai 2025 medvedevDiretta Atp Shanghai 2025/ Medvedev De Minaur streaming video tv: si completano i quarti! (oggi 10 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: con Rinderknech Auger- Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Atp Shanghai 2025 Medvedev