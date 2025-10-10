ATP Shanghai 2025 Medvedev raggiunge la semifinale Rinderknech continua il suo sogno
Saranno Daniil Medvedev ed Arthur Rinderknech i semifinalisti nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Shanghai. Il russo si è definitivamente ritrovato sul cemento cinese, in quello che è molto probabilmente il miglior torneo in un 2025 veramente amaro di soddisfazioni. Il francese, invece, continua a sognare ad occhi aperti sulla scia dei risultati del cugino Valentin Vacherot, raggiungendo la sua prima semifinale in un 1000 della carriera. Medvedev ha superato nel proprio quarto di finale l’australiano Alex de Minaur per 6-4 6-4 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Decisivi un break per set in favore del russo, che ha annullato le sei palle break concesse al suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
