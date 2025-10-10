La stagione 2025 di tennis volge al termine. Archiviato lo swing asiatico con il Masters di Shanghai, i maestri della racchetta tornano in Europa per gli ultimi tornei, che decreteranno i piazzamenti per le Finals di Torino. Dal 13 al 19 ottobre si terrà l’European Open, Atp 250 che traslocherà a Bruxelles dopo nove anni consecutivi ad Anversa. In campo due italiani: Lorenzo Musetti, testa di serie numero uno del tabellone, e Mattia Bellucci. Scalpita anche Matteo Arnaldi, tra le riserve in caso di un forfait dell’ultimo minuto. Tutti i match saranno in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Atp Bruxelles 2025: date, calendario completo e italiani in campo