Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis | dove vedere l’amichevole in Diretta Live

La Serie A è in pausa per via delle Nazionali impegnate con amichevoli e qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma l'Inter di Cristian Chivu è pronta ad affrontare una sfida d'onore contro l'Atletico Madrid, amichevole che si giocherà al Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup. La sfida avrà inizio alle ore 18:00 del 10 ottobre vedrà dunque le due formazioni giocare di fronte a 40.000 spettatori (private ovviamente di chi è stato convocato in Nazionale). Cristian Chivu avrà dunque la possibilità di testare nuovi moduli e calciatori anche in vista della sfida di sabato 18 ottobre che si terrà contro la Roma per la 7ª giornata di Serie A.

Inter-Atletico Madrid: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale - I nerazzurri di Chivu ed il club del 'Cholo' Simeone si affronteranno in un'amichevole in Libia all'insegna della pace e del senso di responsabilità sociale ... Lo riporta tuttosport.com

Atletico Madrid-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Oggi alle 18:00 a Bengasi in Libia si gioca la partita amichevole tra Atletico Madrid e Inter, match che mette in palo la "Coppa della Ricostruzione". Scrive fanpage.it