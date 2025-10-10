Atletico Madrid Inter rinviato il calcio d’inizio dell’amichevole! Ecco cosa è successo

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, rinviato il calcio d’inizio dellamichevole! Il match slitta alle ore 18:20 a causa di problemi logistici. L’ attesa per Atletico Madrid-Inter è stata prolungata. La comunicazione ufficiale dell’ Inter via social ha annunciato che, a causa di problemi logistici, il calcio d’inizio dell’amichevole è stato posticipato alle 18:20, rispetto all’orario inizialmente previsto. I tifosi dovranno quindi pazientare ancora qualche minuto prima di vedere in campo le due squadre, pronte a darsi battaglia in questa sfida di prestigio. Resta alta l’attesa per il match, che vedrà protagonisti i nerazzurri contro i colchoneros in una gara amichevole che promette spettacolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

