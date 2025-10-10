Atletico Madrid Inter per Chivu sarà l’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno | il piano

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, le ultime sull’amichevole dei nerazzurri in programma in Libia contro il club spagnolo. Tutti i dettagli. L’amichevole tra Inter e Atletico Madrid, in programma oggi, rappresenta un’importante opportunità per almeno quattro giocatori nerazzurri di mettere in difficoltà Cristian Chivu e dimostrare il proprio valore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i riflettori saranno puntati su Josep Martinez, Yann Bisseck, Andy Diouf e Luis Henrique, che avranno l’occasione di conquistare maggiore spazio in vista dei prossimi impegni ufficiali. Per il portiere Josep Martinez, si tratta di un’importante opportunità di mettersi in mostra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter, per Chivu sarà l’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno: il piano

In questa notizia si parla di: atletico - madrid

Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi

Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?

#Inter-Atletico Madrid, i convocati di Simeone: diversi big con il "Cholo" - X Vai su X

Parte alla grande l'avventura di #NicoGonzalez con l'Atletico Madrid Cosa filtra sul riscatto dell'ex #Juve - facebook.com Vai su Facebook

Perché oggi Atletico Madrid-Inter si giocherà in Libia: non è una amichevole come tutte le altre - L'Inter è volata in Libia a Bengasi dove oggi alle 18:00 sfiderà l'Atletico Madrid al Benghazi International Stadium di fronte a 40 mila spettatori ... Lo riporta fanpage.it

Pagina 1 | Atletico Madrid-Inter, orario e dove vedere l'amichevole in tv e in streaming - L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i ... corrieredellosport.it scrive