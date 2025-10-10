Atletico Madrid Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Benghazi International Stadium in Libia per l’amichevole tra Atletico Madrid e Inter: seguila live con noi. Tutto pronto al Benghazi International Stadium, in Libia, per Atletico Madrid Inter, l’amichevole internazionale fissata durante questa sosta nazionali di ottobre per inaugurare il nuovo stadio e per aggiudicarsi la Reconstruction Cup – FDRL Cup. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 18.00 ATLETICO MADRID INTER, IL TABELLINO:. In attesa delle formazioni ufficiali. ATLETICO MADRID INTER, IL PREPARTITA. 🔗 Leggi su Internews24.com

Atletico Madrid Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

