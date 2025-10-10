Atletico Madrid Inter LIVE 1-0 | spagnoli avanti con Carlos Martin
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Benghazi International Stadium in Libia per l’amichevole tra Atletico Madrid e Inter: seguila live con noi. Tutto pronto al Benghazi International Stadium, in Libia, per Atletico Madrid Inter, l’amichevole internazionale fissata durante questa sosta nazionali di ottobre per inaugurare il nuovo stadio e per aggiudicarsi la Reconstruction Cup – FDRL Cup. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Bonny ci prova dal limite! – Servito da Diouf, si sposta la palla sul destro e calcia ad incrociare: Musso para in tuffo e blocca. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: atletico - madrid
In campo così per #AtleticoMadridInter INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios; 36 Darmian, 17 Diouf, 45 Bovo, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique; 14 Bonny, 47 Spinaccè. #ForzaInter - X Vai su X
Atletico Madrid-Inter, orario e dove vedere l'amichevole in tv e in streaming - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Atletico Madrid-Inter 0-0, 34': cartellino giallo per Darmian per un fallo tattico su Javi Galan - Fallo tattico di Darmian su Galan bravo ad anticipare un pallone servito da Bonny. Riporta fcinternews.it
Inter-Atletico Madrid LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dell'amichevole di Bengasi - I nerazzurri affrontano i Colchoneros al Benghazi International Stadium, in Libia ... Secondo eurosport.it