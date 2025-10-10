Atletico Madrid Inter LIVE 1-0 | inizia il secondo tempo

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Benghazi International Stadium in Libia per l’amichevole tra Atletico Madrid e Inter: seguila live con noi. Tutto pronto al Benghazi International Stadium, in Libia, per Atletico Madrid Inter, l’amichevole internazionale fissata durante questa sosta nazionali di ottobre per inaugurare il nuovo stadio e per aggiudicarsi la Reconstruction Cup – FDRL Cup. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Bonny ci prova dal limite! – Servito da Diouf, si sposta la palla sul destro e calcia ad incrociare: Musso para in tuffo e blocca. 🔗 Leggi su Internews24.com

atletico madrid inter live 1 0 inizia il secondo tempo

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter LIVE 1-0: inizia il secondo tempo

In questa notizia si parla di: atletico - madrid

Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi

Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?

atletico madrid inter liveLIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 46': inizia la ripresa, primo pallone per i nerazzurri - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI! Da fcinternews.it

atletico madrid inter liveInter-Atletico Madrid LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dell'amichevole di Bengasi - I nerazzurri affrontano i Colchoneros al Benghazi International Stadium, in Libia ... eurosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter Live