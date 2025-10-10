Atletico Madrid Inter le probabili scelte di Chivu | fioccano le assenze

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, le ultime sull’amichevole dei nerazzurri in programma in Libia contro il club spagnolo. Tutti i dettagli. Oggi l’ Inter è pronta per una trasferta speciale, che la porterà a Bengasi per un’amichevole di prestigio contro l’ Atletico Madrid, con il calcio d’inizio fissato alle ore 18. La sfida si inserisce nell’ambito della Reconstruction Cup, un evento finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia. Un accordo che ha visto coinvolti i due club, con la supervisione di Belqasem Haftar, figlio del noto maresciallo libico Khalifa Belqasim Haftar, figura di spicco dell’Est del Paese. 🔗 Leggi su Internews24.com

