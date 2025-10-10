Atletico Madrid Inter i convocati di Simeone per l’amichevole | ci sono diversi big
Inter News 24 Atletico Madrid Inter, le ultime sull’amichevole dei nerazzurri in programma in Libia contro il club spagnolo. Tutti i dettagli. L’ Atletico Madrid ha ufficializzato la lista dei convocati per l’amichevole contro l’ Inter, in programma questa sera alle 18 a Bengasi, in Libia. Il tecnico Diego Simeone ha selezionato diversi big per questa sfida, confermando la serietà con cui il club spagnolo affronta l’evento. La partita si preannuncia interessante, con entrambe le squadre impegnate a testare la propria forma in vista dei prossimi impegni ufficiali. Ecco i nomi dei convocati scelti dal “Cholo” per questa occasione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: atletico - madrid
