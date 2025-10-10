Atletico Madrid-Inter dove vedere l' amichevole in tv

Il campionato, in questo fine settimana, osserverà un turno di riposo per gli impegni delle nazionali, ma l'Inter, reduce complessivamente da cinque vittorie consecutive (contro Sassuolo, Cagliari e Cremonese in campionato, con Ajax e Slavia Praga in Champions League), scenderà comunque in campo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: atletico - madrid

Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi

Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?

#Inter-Atletico Madrid, i convocati di Simeone: diversi big con il "Cholo" - X Vai su X

Parte alla grande l'avventura di #NicoGonzalez con l'Atletico Madrid Cosa filtra sul riscatto dell'ex #Juve - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 1 | Atletico Madrid-Inter, orario e dove vedere l'amichevole in tv e in streaming - L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i ... Riporta corrieredellosport.it

Dove vedere Inter-Atletico Madrid, diretta tv e streaming del match - In occasione di questa sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, l’Inter ha annunciato una gara amichevole contro l’Atletico Madrid che si svolgerà venerdì 10 ottobre alle ore 18 italiane. Si legge su passioneinter.com