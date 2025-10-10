Atletico Madrid Inter che entusiasmo per i nerazzurri in Libia | sarà tutto esaurito quanti vip presenti!

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, le ultime sull’amichevole dei nerazzurri in programma in Libia contro il club spagnolo. Tutti i dettagli. L’amichevole tra Inter e Atletico Madrid, in programma oggi alle 18, va ben oltre il semplice aspetto sportivo. Come evidenziato da Tuttosport, la sfida, denominata “Coppa della Ricostruzione”, si giocherà nel rinnovato Stadio Internazionale di Bengasi, in Libia, e ha un forte significato simbolico e politico. L’evento rappresenta un messaggio di pace e responsabilità sociale, con i due club che scelgono di dimostrare solidarietà al popolo libico, in un momento storico delicato per il Paese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter, che entusiasmo per i nerazzurri in Libia: sarà tutto esaurito, quanti vip presenti!

Perché oggi Atletico Madrid-Inter si giocherà in Libia: non è una amichevole come tutte le altre - L'Inter è volata in Libia a Bengasi dove oggi alle 18:00 sfiderà l'Atletico Madrid al Benghazi International Stadium di fronte a 40 mila spettatori ... Si legge su fanpage.it

Inter-Atletico a Bengasi, partita storica: tutto esaurito, VIP e autorità in tribuna - sportivo mondiale: Zanetti in telecronaca, presenti tanti ex nerazzurri