Atletico Madrid Inter amichevole di prestigio in Libia! Per la Reconstruction Cup gudagni esorbitanti per i due club
Inter News 24 Atletico Madrid Inter, amichevole di prestigio in Libia! Svelata la cifra che incasseranno i due club per la Reconstruction Cup. L’ Inter e l’ Atlético Madrid hanno completato il loro viaggio a Bengasi, dove alle 18 di questa sera parteciperanno alla Reconstruction Cup, un evento che ha un significato ben più profondo di una semplice amichevole. La partita, che si giocherà allo Stadio Nazionale di Bengasi, ha un forte valore simbolico per la Libia, un paese in fase di recupero e stabilizzazione e segnerà l’inaugurazione dell’impianto. I promotori dell’iniziativa hanno sottolineato come l’incontro rappresenti «un messaggio di fiducia al mondo», un segnale che la Libia, grazie agli sforzi del suo popolo, è sulla strada della ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com
