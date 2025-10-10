Atletico Madrid-Inter 1-1 5-3 dcr | Lenglet consegna il trofeo ai Colchoneros male i nerazzurri dal dischetto

Nel bel mezzo della sosta Nazionale, è andata in scena la partita tra Atletico Madrid e Inter, un’amichevole utile ad assegnare la Reconstruction Cup in Libia, più precisamente nello stadio internazionale di Bengasi. La partita si è conclusa con il risultato di 1-1 ma La sfida è iniziata con 20 minuti di ritardo a causa di problemi di logistica. Ma sin da subito la partita si è fatta agguerrita, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. L’Inter si è fatta vedere subito con Bonny, ma poi Griezmann e compagni hanno provato ad aprire le marcature. Per farlo però gli uomini di Simeone hanno dovuto aspettare il 35? con il gol di Carlos Martin che, di sinistro, sorprende Josep Martinez. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Atletico Madrid-Inter 1-1, (5-3 d.c.r): Lenglet consegna il trofeo ai Colchoneros, male i nerazzurri dal dischetto

