FOCUS – ATLETICA: intervista esclusiva ad Alberto Cova, campione olimpico, mondiale ed europeo dei 10.000 metri, che ci riporta dentro alle grandi sfide del mezzofondo italiano e internazionale.? Insieme ad Alice Liverani parleremo di: * Le battaglie in pista con i rivali azzurri Salvatore Antibo, Stefano Mei, Venanzio Ortis e il giovane Francesco Panetta * Il Mondiale di Helsinki 1983, quando non era il favorito ma seppe beffare il finlandese e il tedesco con il suo sprint finale * Il paragone con l’atletica di oggi, dove le gare si decidono spesso in volata come ai suoi tempi * Perché al maschile manca ancora una “Battocletti” capace di trascinare il movimento * Troppi anni passati senza credere che gli italiani potessero battere gli africani * La sua ricetta per il rilancio del mezzofondo italiano Un viaggio tra ricordi, tattica, emozioni e prospettive per il futuro dell’atletica azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATLETICA: Alberto Cova, dai duelli con Antibo e Mei al rilancio del mezzofondo italiano