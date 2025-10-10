ATB Bus Academy | al via la selezione per nuovi conducenti
È ufficialmente aperta la selezione per la terza edizione della Bus Academy di ATB Consorzio, il progetto di formazione e inserimento professionale dedicato a chi vuole intraprendere la carriera di autista di autobus. Il percorso, che prenderà avvio nel primo semestre 2026, è finalizzato alla formazione diretta e all’inserimento stabile nell’organico delle aziende consorziate di nuove figure professionali, fondamentali per garantire mobilità sostenibile e connessione sociale a lavoratori, studenti e cittadini. L’Academy, avviata a dicembre 2024 con tre classi tra dicembre e gennaio, ha registrato un altissimo tasso di successo: su 19 partecipanti, 18 sono già entrati in servizio con la qualifica di operatore di esercizio e mansione di conducente di autobus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
