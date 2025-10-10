"Non punibile per la particolare tenuità del fatto". Il tribunale di Firenze ha assolto l’ex assessore Riccardo Nucciotti dall’accusa di peculato d’uso per avere utilizzato fra il 24 ottobre e il 30 novembre 2021 l’auto del comune per ragioni personali. Un utilizzo che comportò per l’amministrazione una spesa di 108 euro, che Nucciotti, come spiegato dal suo avvocato difensore Luigi Napoli, "ha restituito prima di ricevere l’avviso di garanzia nel 2022". La pm Ornella Galeotti aveva chiesto la condanna a 1 anno e sei mesi con la riqualificazione del reato da peculato a peculato d’uso. Il tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di modifica del reato, ma ha assolto l’imputato, all’epoca dei fatti assessore alla mobilità e alla polizia municipale, incarico mantenuto fino a quando l’allora sindaco Emiliano Fossi si dimise per candidarsi alle politiche e il comune venne commissariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assolto l’ex assessore Nucciotti. Da tre anni sotto accusa per peculato