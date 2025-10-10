Assolta l’ex procuratrice Antonella Duchini e gli altri imputati corruzione riqualificata in abuso d’ufficio che non è più reato

È uscita indenne dal processo l’ex procuratrice aggiunta di Perugia Antonella Duchini, che la procura di Firenze accusava di corruzione in atti giudiziari, rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio. Lo ha stabilito venerdì il Tribunale, assolvendo tutti e sei gli imputati – oltre all’ex pm, due imprenditori, due ufficiali di polizia giudiziaria e un avvocato – e dichiarando prescritti gli episodi precedenti al 2016 (concussione e peculato). Per Duchini e per l’ex carabiniere del Ros Orazio Gisabella, suo principale collaboratore, i pm fiorentini avevano chiesto rispettivamente 12 anni e mezzo e 13 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

