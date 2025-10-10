Assistenza scolastica chiuso il bando Vince ancora la cooperativa Osa

A un mese dall'inizio della scuola e dopo varie proteste, è stata finalmente avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica educativa e specialistica, comprensiva della Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa). Il bando si è concluso con l’aggiudicazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it