Assistenti per i disabili nelle scuole respinto il ricorso al Tar | valide le convocazioni del Comune

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda sezione del Tar Sicilia ha respinto l'istanza presentata da 25 assistenti alla comunicazione che avevano chiesto la sospensione dell'avviso pubblicato a luglio scorso dal Comune per la formazione delle tre graduatorie attraverso le quali gli operatori vengono assegnati agli studenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assistenti - disabili

Studenti disabili, nelle scuole di Montesilvano sempre più inclusione: assunti 30 Assistenti all’autonomia e alla comunicazione

VIDEO | Assistenti autonomia e comunicazione per disabili a scuola: graduatorie pronte, ma pende un ricorso al Tar

Assistenza ai disabili gravi a scuola, la Cisl: "Risolvere subito la questione legata a mancanza assistenti igienico-sanitari"

assistenti disabili scuole respintoAsacom a Palermo, il Tar respinge la sospensiva: parte il servizio per gli alunni disabili - I giudici del Tar di Palermo hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata da 25 operatori Asacom di Palermo per sospendere e poi annullare l’avviso di manifestazione di interesse per la formaz ... Si legge su mondopalermo.it

assistenti disabili scuole respintoAssistenti per disabili, servizio fermo a Palermo e famiglie senza supporto, “è un diritto che deve essere garantito” - A Palermo continua l’emergenza nelle scuole, senza operatori Asacom e assistenti igienico sanitari, famiglie e genitori, che hanno scritto anche a Palazzo Chigi e al ministro Locatelli, chiedono tutel ... blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assistenti Disabili Scuole Respinto