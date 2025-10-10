Assistenti per i disabili nelle scuole respinto il ricorso al Tar | valide le convocazioni del Comune

La seconda sezione del Tar Sicilia ha respinto l'istanza presentata da 25 assistenti alla comunicazione che avevano chiesto la sospensione dell'avviso pubblicato a luglio scorso dal Comune per la formazione delle tre graduatorie attraverso le quali gli operatori vengono assegnati agli studenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

