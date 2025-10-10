Asset russiZelensky a Lagarde | garanzie
16.33 Il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con la presidente della Bce, Lagarde. "Abbiamo discusso su come garantire il corretto utilizzo dei beni russi congelati per proteggersi dalla guerra russa e contribuire a ricostruire la vita in Ucraina. Esistono soluzioni per farlo", afferma sui social il leader di Kiev. "Deve esserci una volontà politica sufficiente in Europa, perché la maggior parte di questi beni è concentrata lì". "Concordato di lavorare a stretto contatto con i leader europei", conclude. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
