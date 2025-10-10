Assenza per malattia dal lavoro nuove regole sul certificato | per chi cambiano

Con un voto che ha raccolto un ampio consenso, il Senato ha approvato la nuova Legge Semplificazioni, introducendo una serie di modifiche attese da tempo in diversi settori della pubblica amministrazione. Tra le novità più rilevanti spicca quella che riguarda il mondo della sanità e, in particolare, la possibilità per i medici di certificare l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza. Un cambiamento che, pur mantenendo fermo il principio di responsabilità professionale, segna un deciso passo verso la modernizzazione dei processi amministrativi e sanitari. >> A lei il Premio Nobel per la Pace 2025, la notizia arrivata ora: chi è. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it