Assenza per malattia dal lavoro cambia tutto | ecco come funziona il nuovo certificato medico
Una piccola rivoluzione nel mondo del lavoro e della sanità pubblica: con la nuova Legge Semplificazioni, approvata con largo consenso dal Senato, arriva una svolta attesa da tempo. I medici potranno ora certificare l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza. Una novità che unisce tecnologia e fiducia, aprendo la strada a un sistema più moderno e snello. Il cambiamento non tocca solo la burocrazia, ma anche il modo in cui si vive la cura quotidiana. Dopo anni in cui la visita fisica era obbligatoria, la nuova disposizione riconosce il valore della telemedicina, già sperimentata durante la pandemia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Tra le novità i medici potranno certificare l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza
