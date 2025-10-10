Assemblea nazionale di Legacoop produzione e servizi per la prima volta a Reggio Calabria
“Per noi è un grande onore e un grande orgoglio ospitare per la prima volta in città l’Assemblea nazionale di Legacoop Produzione e Servizi”. Cosi il sindaco Giuseppe Falcomatà interviene al teatro Francesco Cilea per salutare i tanti delegati provenienti da ogni parte d’Italia, e aggiunge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: assemblea - nazionale
Agricoltura, fari puntati sulla Pac all’assemblea nazionale di Coldiretti
Anche Coldiretti Forlì-Cesena all'assemblea nazionale di Roma: “Difendere l’agricoltura è difendere il futuro del Paese”
X assemblea nazionale siedas, si torna a Napoli dal 24 al 26 ottobre
Il Premio all'ex deputata dell'Assemblea nazionale del Venezuela - facebook.com Vai su Facebook
Sébastien #Lecornu ha dichiarato che Emmanuel #Macron nominerà un nuovo primo ministro nelle prossime 48 ore. Ha aggiunto che la "maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale rifiuta lo scioglimento" e che "la mia missione è finita". @ultimora_pol - X Vai su X
Assemblea nazionale Legacoop Produzione e Servizi: investire sul Sud per investire su futuro Paese - “Viviamo in un Paese che si misura con aumenti del PIL dello 0,1%, di fatto un’economia stagnante in un contesto di assenza di politiche industriali. Da finanza.repubblica.it
Reggio. Assemblea nazionale Legacoop, Falcomatà: “riscoprire il valore sacro della cooperazione” - "Il nostro percorso istituzionale è stato sempre caratterizzato da un rapporto costante e proficuo con il mondo delle cooperative" The post Reggio. Come scrive msn.com