Assemblea nazionale di Legacoop produzione e servizi per la prima volta a Reggio Calabria

“Per noi è un grande onore e un grande orgoglio ospitare per la prima volta in città l’Assemblea nazionale di Legacoop Produzione e Servizi”. Cosi il sindaco Giuseppe Falcomatà interviene al teatro Francesco Cilea per salutare i tanti delegati provenienti da ogni parte d’Italia, e aggiunge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it