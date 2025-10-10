Assegno di inclusione flop taglia fuori metà dei poveri | l’allarme della Caritas
A quasi due anni dalla sua introduzione, l’ Assegno di Inclusione è al centro del nuovo Rapporto Caritas sulla povertà in Italia. L’indagine evidenzia come la misura, nata nel gennaio 2024 per sostituire il Reddito di cittadinanza, abbia ridotto la platea dei beneficiari del 40-47% rispetto al precedente sistema, senza migliorare la capacità di raggiungere le persone più fragili. Secondo la Caritas, l’Assegno di Inclusione ha segnato il passaggio da un approccio universalistico, che offriva sostegno a tutti i poveri, a un sistema categoriale, limitato solo a determinate tipologie familiari: nuclei con figli minori, persone con disabilità o non autosufficienti e over 67. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
