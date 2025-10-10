. A Oslo, l’apposito comitato norvegese ha deciso di conferirlo a Maria Corina Machado «per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici per il popolo del Venezuela e per la sua lotta per ottenere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia». Come si legge nella motivazione ufficiale sul sito del Nobel, Machado è «una coraggiosa e impegnata paladina della pace, che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente». Come leader del movimento democratico in Venezuela, incarca «uno degli esempi più straordinari di coraggio civile in America Latina negli ultimi tempi» nonché «una figura chiave e unificante in un’opposizione politica un tempo profondamente divisa, opposizione che ha trovato un terreno comune nella richiesta di elezioni libere e di un governo rappresentativo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Assegnato il premio Nobel per la Pace 2025