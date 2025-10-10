Asmodee Ottobre 2025 le uscite di questo mese

Asmodee Ottobre 2025 – UN RIMEDIO PER 626. Una nuova versione di Love Letter. a tema Stitch!  Jumba è di nuovo alle prese con i suoi trucchetti da scienziato pazzo. Stitch è tornato a essere distruttivo, e spetta ai giocatori aiutarlo a rimettersi sulla buona strada.  In questo rapido gioco di deduzione, i giocatori si sfidano per catturare Stitch e assicurarsi l’aiuto dei suoi più cari amici, ma attenzione: alcuni esperimenti potrebbero portare il caos!  Riusciranno a trovare un rimedio per 626?  TAKE TIME . DATA DI USCITA PREVISTA: 3 OTTOBRE 2025 I giocatori intraprenderanno un emozionante viaggio collaborativo attraverso 40 ipnotici orologi, ognuno arricchito da meccanismi unici!  Bisogna collaborare, collocare e rivelare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

