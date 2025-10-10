Asmodee Ottobre 2025 le uscite di questo mese
Asmodee Ottobre 2025 – UN RIMEDIO PER 626. Una nuova versione di Love Letter. a tema Stitch! Jumba è di nuovo alle prese con i suoi trucchetti da scienziato pazzo. Stitch è tornato a essere distruttivo, e spetta ai giocatori aiutarlo a rimettersi sulla buona strada. In questo rapido gioco di deduzione, i giocatori si sfidano per catturare Stitch e assicurarsi l’aiuto dei suoi più cari amici, ma attenzione: alcuni esperimenti potrebbero portare il caos! Riusciranno a trovare un rimedio per 626? TAKE TIME . DATA DI USCITA PREVISTA: 3 OTTOBRE 2025 I giocatori intraprenderanno un emozionante viaggio collaborativo attraverso 40 ipnotici orologi, ognuno arricchito da meccanismi unici! Bisogna collaborare, collocare e rivelare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: asmodee - ottobre
Asmodee Italia: le principali uscite di ottobre 2025 #AsmodeeItalia - X Vai su X
FANTAMAGUS WEEK NEWS del 6 Ottobre 2025 In questa puntata vi parleremo di tante espansioni e novità in arrivo da Asmodee Italia e poi ancora un gioco di avventura immersivo e collaborativo: Heredity. Ma non è finita qui scoprite tutto nel nostro video s - facebook.com Vai su Facebook
Le uscite nei cinema a ottobre 2025: il calendario completo - Insieme al freddo e alle foglie che cominciano a cadere, nei cinema trovano spazio nuovi film. Da tuttotek.it
Disney+, tutte le uscite di ottobre 2025 - Arriva un nuovo mese e Disney+ arricchisce il catalogo con diverse novità. Scrive today.it