Asma e BPCO | dalla gestione al traguardo della remissione clinica

10 ott 2025

È un messaggio che interpella tutta la comunità clinica: nelle malattie respiratorie non basta “controllare”, occorre puntare più in alto. A Roma, il 9 ottobre 2025, il professor Matteo Bonini ha rilanciato l’ambizione di diagnosi raffinate e terapie personalizzate che guardino al rischio di domani e alla possibilità concreta di remissione. Una svolta che guarda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

