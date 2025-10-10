Asl di Benevento Conferenza dei Sindaci | incontro proficuo

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è riunita questa mattina, presso la sede del Comune di Benevento, la Conferenza dei Sindaci alla presenza del Presidente, on. Clemente Mastella, e del Direttore Generale dell’ASL Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa. L’incontro, particolarmente proficuo, ha consentito un ampio confronto sui bisogni sanitari della popolazione residente nella provincia di Benevento, a partire dall’analisi del contesto epidemiologico e dei principali indicatori di salute. Il Direttore Generale ha illustrato i dati relativi alla distribuzione per età, all’incidenza delle patologie più diffuse e agli indici di morbosità con l’obiettivo di programmare interventi e servizi sempre più rispondenti ai reali bisogni assistenziali del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

